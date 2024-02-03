Які автомобілі обирають українці: десятка популярних моделей січня — Finance.ua
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Які автомобілі обирають українці: десятка популярних моделей січня

Технології&Авто
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Які автомобілі обирають українці: десятка популярних моделей січня
Які автомобілі обирають українці: десятка популярних моделей січня
За січень 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них є кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».
Лідерство зберігає Renault Duster — 479 таких кросоверів було продано у січні.

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Цікаво, що у ТОП-10 увійшли одразу три електричні моделі: це кросовери Volkswagen ID.4, BYD Song і Honda e: NS1.

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2024 року:

  1. Renault Duster — 479 проданих автомобілів.
  2. Volkswagen ID.4 — 286 шт.
  3. Toyota RAV4 — 271 шт.
  4. Skoda Scala — 126 шт.
  5. Mazda CX-5 — 103 шт.
  6. Hyundai Tucson — 100 шт.
  7. BYD Song — 86 шт.
  8. Honda e: NS1 — 80 шт.
  9. Volkswagen Touareg — 79 шт.
  10. Toyota Land Cruiser Prado — 78 шт.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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