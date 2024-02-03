Які автомобілі обирають українці: десятка популярних моделей січня — Finance.ua

Які автомобілі обирають українці: десятка популярних моделей січня Вчора 19:05 — Технології&Авто

Які автомобілі обирають українці: десятка популярних моделей січня

За січень 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них є кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

Лідерство зберігає Renault Duster — 479 таких кросоверів було продано у січні.

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Цікаво, що у ТОП-10 увійшли одразу три електричні моделі: це кросовери Volkswagen ID.4, BYD Song і Honda e: NS1.

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2024 року:

Renault Duster — 479 проданих автомобілів. Volkswagen ID.4 — 286 шт. Toyota RAV4 — 271 шт. Skoda Scala — 126 шт. Mazda CX-5 — 103 шт. Hyundai Tucson — 100 шт. BYD Song — 86 шт. Honda e: NS1 — 80 шт. Volkswagen Touareg — 79 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 78 шт.

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