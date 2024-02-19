Ринок авто з пробігом: які машини обирали українці в 2023 році — Finance.ua

Ринок авто з пробігом: які машини обирали українці в 2023 році Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Ринок авто з пробігом: які машини обирали українці в 2023 році

У 2023 році сумарний обсяг вторинного ринку легкових автомобілів склав 1,177 тис. шт., що на 5,5% більше у порівнянні з 2022 роком.

Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що на внутрішньому ринку у 2023 було укладено 955,6 тис. угод купівлі-продажу, що істотно більше, на 34,3%, ніж було у 2022 році, який закінчився з підсумком 711,2 тис. перепродажів всередині країни.

Середній вік активної частини ринку, тобто автомобілів, які продавали та купували у 2023 році склав 15,7 року на внутрішньому ринку, та 11,1 року для легкових автомобілів які після розмитнення пройшли першу реєстрацію в Україні.

Інфографіка: eauto.org.ua

Внутрішній ринок — найпопулярніші виробники

Кілька років поспіль першість у внутрішніх перепродажах належить німецькій марці Volkswagen, частка автомобілів якої за підсумками 2023 року склала 12,4% — удвічі більше, ніж марка, котра посіла друге місце, ВАЗ.

У списку найпопулярніших марок далі — Renault з часткою 5,8%, Skoda (5,5%), та Toyota з 5,2% яка замикає п’ятірку лідерів.

Інфографіка: eauto.org.ua

Внутрішній ринок — найпопулярніші моделі

У топ-20 моделей нікому не поступився своїм першим місцем давній лідер українського вторинного ринку Volkswagen Passat, слід за яким стоїть Daewoo Lanos.

Зовсім близько за кількістю куплених автомобілів на третій позиції Skoda Octavia — модель, після якої Volkswagen Golf,. Замикає п’ятірку рейтингу моделей вторинного ринку зразка 2023 року Renault Megane.

Інфографіка: eauto.org.ua

За типом силової установки переважали у 2023 році на внутрішньому ринку бензинові легкові авто, частка яких склала 43,2%. Другі за популярністю — дизельні з 30,2% ринку. Не втратили своєї привабливості в очах покупців машини з газобалонним обладнанням (ГБО), яких було куплено 23,1%. Електромобілям дісталося 1,7% ринку, легковикам з гібридними силовими установками — 1,3%, ще 0,4% зайняли машини, мотори яких працюють лише на газовій суміші.

Імпорт — найпопулярніші виробники

Volkswagen, подібно як і на внутрішньому ринку, посідає перше місце в рейтингу легковиків, які були вперше зареєстровані в Україні після розмитнення у 2023 році. Частка авто з логотипом «VW» склала маже 19%.

З подвійною кількісною різницею на другому місці Renault, чиї автомобілі охопили 10% у сегменті імпорту. Skoda — на третій позиції, з часткою 7,2%, після якої з незначним відставанням Nissan (7,1%). Замикає першу п’ятірку виробник групи «преміум» — Audi, з часткою 15,4%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Імпорт — найпопулярніші моделі

За підсумками 2023 року у сегменті імпорту першість здобув Volkswagen Golf.

Також серед «свіжопригнаних» торік був високий попит на Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat та мінівен Renault Scenic.

У списку моделей, які поповнили український автопарк торік, окрім згаданих VW e-Golf, є кілька електромобілів, розроблених такими від початку: Nissan Leaf (шосте місце), Tesla Model 3 (№ 12 у списку), та Model Y (19 позиція).

Інфографіка: eauto.org.ua

Розподіл цього сегмента за пальним виглядає так: 43,9% — автомобілі з бензиновими двигунами. 34,3% — дизелі, вагомі 13,6% — електромобілі. Легкових машин з ГБО імпортували порівняно небагато — 4,9%, ще менша частка у «гібридів» — 2,9%, і майже зникають машини з системою живлення двигуна (виключно з нею) скрапленим газом — 0,4%.

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