Скільки власників електрокарів паралельно користуються звичайними автомобілями — Finance.ua

Скільки власників електрокарів паралельно користуються звичайними автомобілями
Електромобілі все частіше обирають ті, кому необхідний недорогий та екологічний вид транспорту. Однак у багатьох країнах все ще є проблеми з недостатньою кількістю зарядних станцій.
Про це пише Аutoexpress.
Британська компанія Zenith провела масштабне опитування серед 2800 водіїв електрокарів. За результатами дослідження стало відомо, що понад половину з них мають також автомобіль з ДВЗ як запасний варіант.
Більшість з опитаних не планують позбуватися своїх звичайних авто. Ними користуються як альтернативою електромобілям під час тривалих подорожей.
Опитування показало, що лише 18% водіїв використовують електрокари для поїздок більше, ніж 100 кілометрів. Це означає, що користувачі електромобілів неохоче повністю віддають їм перевагу. Вони занепокоєні запасом ходу та ненадійністю громадських зарядних станцій.
51% власників електроавтомобілів і досі мають авто з двигуном внутрішнього згоряння. З них 73% кажуть, що не хочуть повністю переходити на електрику і залишають звичайне авто.
За словами виконавчого директору аналітичної компанії Тіма Бучана, уряд Великобританії продемонстрував нездатність досягти цілей щодо встановлення надшвидких зарядних пристроїв на автомагістралях країни. Також влада відклала на 5 років заборону на продаж бензинових та дизельних авто. Ці фактори, а також загальна дезінформація про електромобілі, впливають на ці показники опосередковано.
В опитуванні представлено 26 електричних моделей авто. До трійки кращих увійшли Audi e-tron, Kia e-Niro та Cupra Born.
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