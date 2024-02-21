ТОП-15 електромобілів, які найчастіше купували у січні — Finance.ua

ТОП-15 електромобілів, які найчастіше купували у січні Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

ТОП-15 електромобілів, які найчастіше купували у січні

Хоч попит на легкові електромобілі з пробігом в Україні загалом дещо «пригальмував» (у січні загальна кількість перших реєстрацій імпортованих «електричок» та внутрішніх перепродажів склала близько 4,4 тисячі одиниць), до купівлі нової техніки схиляється дедалі більше українських ентузіастів.

Ба більше: за підсумками першого місяця 2024 року сегмент нових легковиків на електричній тязі став єдиним, який зміг перевищити результат грудня: з салонів виїхали 895 нових електроавто — на 186 машин більше, ніж наприкінці 2023-го.

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Аналітики auto.ria назвали найпопулярніші електромобілі України за підсумками продажів нових авто у січні (проти грудня 2024 р.).

Отже, до ТОП-15 увійшли:

Volkswagen ID.4 Crozz: 293 нових авто (+67); BYD Song Plus: 89 нових авто (+27); Honda e: Ns1: 86 нових авто (+12); Toyota bZ4x: 59 нових авто (+20); Nissan Ariya: 53 нових авто (+26); Volkswagen ID.6: 40 нових авто (-13); Zeekr 001: 31 нових авто (+16); Audi Q4 e-tron: 23 нових авто (+10); Honda M-NV: 19 нових авто (+16); BYD Seagull: 17 нових авто (+9);

BYD Tang: 17 нових авто (+16);

BYD Yuan Plus: 17 нових авто (-5); Honda e: Np1: 15 нових авто (0);

Audi Q8 e-tron: 15 нових авто (-4); BMW i4: 9 нових авто (+8); MG 4: 8 нових авто (-12); Volkswagen ID.3: 7 нових авто (+2);

Jaguar I-Pace: 7 нових авто (+4); MG ZS EV: 6 нових авто (-5);

Volvo XC40 Recharge: 6 нових авто (-5).

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