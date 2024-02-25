На український ринок вийшов електрокросовер EV6 від Kia (фото) — Finance.ua
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На український ринок вийшов електрокросовер EV6 від Kia (фото)

Технології&Авто
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На український ринок вийшов електрокросовер EV6 від Kia (фото)
На український ринок вийшов електрокросовер EV6 від Kia (фото), Фото: infocar.ua
Електричний кросовер EV6 від Kia випустили ще у 2023 році, однак в Україні автомобіль не продавався. Нещодавно на офіційному сайті Kia в Україні модель з’явилася, однак наразі ціна відома лише на один варіант комплектації електромобіля.
Про це повідомляє Auto.ria.
Фото: auto.ria.com
Фото: auto.ria.com
Наразі в Україні доступна одномоторна задньопривідна версія Kia EV6 з 229-сильним двигуном та акумуляторною батареєю на 77.4 кВт-год, з запасом ходу на 528 км.

Скільки коштуватиме Kia EV6

На сьогодні відомо про одну дорогу комплектацію Luxury, яка коштує 2 115 963 грн (51 900 євро).
Фото: nextcar.ua
Фото: nextcar.ua

Авто в такій комплектації будуть обладнані:

  • підігрівом передніх та задніх сидінь;
  • двозонним клімат-контролем;
  • додатковим підігрівачем салону;
  • цифровою панеллю приладів;
  • адаптивним круїз-контролем;
  • широким переліком іншого обладнання.
За матеріалами:
Novyny.live
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