На український ринок вийшов електрокросовер EV6 від Kia (фото) — Finance.ua

На український ринок вийшов електрокросовер EV6 від Kia (фото)
Електричний кросовер EV6 від Kia випустили ще у 2023 році, однак в Україні автомобіль не продавався. Нещодавно на офіційному сайті Kia в Україні модель з’явилася, однак наразі ціна відома лише на один варіант комплектації електромобіля.
Про це повідомляє Auto.ria.
Наразі в Україні доступна одномоторна задньопривідна версія Kia EV6 з 229-сильним двигуном та акумуляторною батареєю на 77.4 кВт-год, з запасом ходу на 528 км.
Скільки коштуватиме Kia EV6
На сьогодні відомо про одну дорогу комплектацію Luxury, яка коштує 2 115 963 грн (51 900 євро).
Авто в такій комплектації будуть обладнані:
- підігрівом передніх та задніх сидінь;
- двозонним клімат-контролем;
- додатковим підігрівачем салону;
- цифровою панеллю приладів;
- адаптивним круїз-контролем;
- широким переліком іншого обладнання.
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