Volkswagen представив найдоступніший електрокросовер (фото, відео)

Німецький автоконцерн Volkswagen, який зараз переживає не найкращі часи, все ж не відстає від трендів і представив своє нове електродітище — компактний бюджетний позашляховик ID. Cross.
Виробник обіцяє преміальні функції та вдосконалений дизайн за стартовою ціною 28 000 євро ($32 000), повідомляє Carscoops.
Характеристики автомобіля
П’ятимісний позашляховик, який з’явиться в Європі вже восени, має довжину трохи більше 4150 мм від передньої до задньої частини та колісну базу 2601 мм, що робить його конкурентом Kia EV2 та Renault 4 за компактністю.
У дорожчих комплектаціях встановлено двигун потужністю 133 л.с. (136 PS / 99 кВт) з тією ж батареєю, а також є версія потужністю 208 л.с. (211 PS / 155 кВт) у поєднанні з більш ємним блоком на 52 кВт⋅год.
Прогнозований запас ходу за циклом WLTP — до 436 км, що більше, ніж у EV2 (452 км) та Renault 4 (398 км). Якщо використовувати базовий 37-кіловатний акумулятор VW, запас ходу зменшиться до 316 км.