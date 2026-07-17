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Volkswagen представив найдоступніший електрокросовер (фото, відео)

Технології&Авто
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Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross
Німецький автоконцерн Volkswagen, який зараз переживає не найкращі часи, все ж не відстає від трендів і представив своє нове електродітище — компактний бюджетний позашляховик ID. Cross.
Виробник обіцяє преміальні функції та вдосконалений дизайн за стартовою ціною 28 000 євро ($32 000), повідомляє Carscoops.

Характеристики автомобіля

П’ятимісний позашляховик, який з’явиться в Європі вже восени, має довжину трохи більше 4150 мм від передньої до задньої частини та колісну базу 2601 мм, що робить його конкурентом Kia EV2 та Renault 4 за компактністю.
На відміну від своїх «конкурентів», ID. Cross може похвалитися просторим салоном як для пасажирів, так і для багажу.
За задніми сидіннями позашляховика розташований багажний відсік об’ємом 475 літрів, а також є зручний передній багажник об’ємом 25 літрів.
Volkswagen представив найдоступніший електрокросовер (фото, відео)

Інтер’єр

Що стосується інтер’єру ID. Cross, то він запозичений у ID. Polo, який використовує ту саму платформу MEB+, що й Cupra Raval та Skoda Epiq.
Volkswagen представив найдоступніший електрокросовер (фото, відео)
Більша частина поверхні приладової панелі обшита тканиною преміум-класу, а на кермі та на консолі під 12,9-дюймовим інформаційно-розважальним екраном є справжні фізичні кнопки.
У комплекті — опційні передні сидіння з 12-позиційним електрорегулюванням та вбудованими програмами масажу.
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Залежно від комплектації покупці також можуть замовити матричні світлодіодні фари, панорамний скляний дах, адаптивний круїз-контроль та аудіосистему Harman Kardon із 10 динаміками.

Силова установка та запас ходу

До уваги покупців пропонуються два варіанти акумуляторного блоку та три варіанти потужності.
Усі вони оснащені одним електродвигуном, який приводить у рух передні колеса. Базова версія поєднує в собі електродвигун потужністю 114 л.с. (116 PS / 85 кВт) з акумулятором ємністю 37 кВт⋅год.
У дорожчих комплектаціях встановлено двигун потужністю 133 л.с. (136 PS / 99 кВт) з тією ж батареєю, а також є версія потужністю 208 л.с. (211 PS / 155 кВт) у поєднанні з більш ємним блоком на 52 кВт⋅год.
Volkswagen представив найдоступніший електрокросовер (фото, відео)
Прогнозований запас ходу за циклом WLTP — до 436 км, що більше, ніж у EV2 (452 км) та Renault 4 (398 км). Якщо використовувати базовий 37-кіловатний акумулятор VW, запас ходу зменшиться до 316 км.
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Що стосується показників заряджання, то менший акумулятор підтримує заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, тоді як більший акумулятор збільшує цю потужність до 105 кВт.
Як стверджує виробник, зарядка від 10% до 80% має тривати близько 24 хвилин за ідеальних умов.
В автомобілі також передбачена функція заряджання від акумулятора, що дозволяє власникам заряджати зовнішні пристрої від акумулятора.
За матеріалами:
Фокус
АвтоVolkswagen
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