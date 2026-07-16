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Hyundai готує революцію в доставці: робопес Spot нестиме посилки до дверей

Технології&Авто
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Така схема може підвищити продуктивність доставки
Така схема може підвищити продуктивність доставки
Роботи Boston Dynamics можуть отримати ще одну професію. Компанія тестує використання чотириногого робота Spot для доставки посилок від кур’єрського фургона безпосередньо до дверей будинку. Новий проєкт отримав назву Bridging the Porch Gap («Подолання останніх метрів до ґанку»). Його головна мета — автоматизувати найскладнішу частину доставки, коли кур’єру потрібно не просто доїхати до адреси, а пройти доріжкою, піднятися сходами та залишити посилку в безпечному місці.
Про це повідомляє компанія Boston Dynamics (належить Hyundai Mototrs) у своєму офіційному блозі.

Робот працює разом із водієм

У демонстраційному відео водій завантажує дві посилки на спеціальний конвеєр, встановлений на спині Spot. Після цього робот самостійно прямує до будинку, обережно залишає пакунок біля дверей і повертається до автомобіля за наступним завданням. Тим часом водій може готувати інші відправлення або виконувати доставку за сусідніми адресами.
У Boston Dynamics підрахували, що така схема може підвищити продуктивність доставки. За оцінками компанії, на кожні три посилки, які доставить Spot, кур’єр зможе додатково обробити ще одну. Це дозволить збільшити кількість доставок без розширення автопарку чи штату працівників.
Компанія пояснює, що колісні роботи та дрони вже випробовувалися для доставки, однак вони часто не справляються з останніми десятками метрів маршруту. Сходи, бордюри, гравій, вузькі доріжки, газони або дитячі іграшки на подвір’ї стають серйозною перешкодою.
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Spot завдяки своїм ногам може впевнено пересуватися нерівною поверхнею, обходити перешкоди та підніматися сходами. Саме тому Boston Dynamics вважає його більш придатним для роботи в житлових кварталах, ніж традиційні автономні роботи на колесах.
Наразі технологія перебуває на стадії демонстрації. Перші доставки, найімовірніше, виконуватимуться під контролем водія, який навчатиме робота маршрутам. Згодом Spot зможе самостійно повторювати вже відомі шляхи до конкретних будинків.
У компанії також не виключають, що на початковому етапі роботи за роботами дистанційно спостерігатимуть оператори, які зможуть втрутитися у разі непередбачуваної ситуації. Такий підхід уже застосовується під час експлуатації роботаксі.

Логістичні компанії вже зацікавилися

Boston Dynamics повідомила, що веде переговори з великими логістичними операторами щодо запуску пілотних проєктів. Наступний етап — випробування Spot у реальній роботі, де він разом із кур’єром має забезпечувати доставку близько 200 посилок на день протягом повноцінної робочої зміни.
За матеріалами:
Телеканал 24
Роботи
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