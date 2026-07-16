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США дозволили ще трьом китайським компаніям закуповувати чипи Nvidia

Технології&Авто
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Чипи Nvidia H200 у системі Nvidia HGX
Чипи Nvidia H200 у системі Nvidia HGX
Підрозділ ZTE Corp, серверна компанія Maginfra та фірма Zhuhai Hengqin Yunxiang Zhisheng (дочірня структура Kingsoft) отримали ліцензії США на закупівлю високопродуктивних графічних процесорів.
Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про чипи Nvidia H200, призначені для навчання та запуску моделей штучного інтелекту, а також про їхні аналоги від AMD.

США розширюють перелік компаній із доступом до передових чипів

Це рішення розширює перелік китайських підприємств, допущених до імпорту передових технологій, які раніше були обмежені Вашингтоном у межах стримування обчислювальних потужностей КНР.
Раніше аналогічні дозволи отримали великі інтернет-гіганти, як-от Alibaba, Tencent, ByteDance та JD.com.
Попри отримання ліцензій, реальні постачання досі перебувають на стадії очікування через складні процедури узгодження з обох сторін.
Проте за останніми даними, окремі китайські хмарні компанії вже готують партнерів до отримання перших партій чіпів H200, що вказує на певні зрушення в процесі імпорту.
За матеріалами:
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