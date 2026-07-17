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ЄС готує для Google штрафи на сотні мільйонів євро та нові вимоги до Пошуку й Android

Технології&Авто
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Google загрожують нові штрафи
Google загрожують нові штрафи
Європейська Комісія протягом наступного тижня планує ухвалити низку рішень проти Google за порушення Закону про цифрові ринки (DMA). Компанії загрожують окремі штрафи на сотні мільйонів євро, щоденні фінансові санкції та вимоги відкрити частину даних і можливостей своїх сервісів для конкурентів.
Про це пише Financial Times.

Претензії стосуються Пошуку Google та Google Play

Перший штраф стосуватиметься переваг, які Пошук Google надає власним сервісам для покупок, подорожей та інших спеціалізованих запитів порівняно з конкурентами.
Другий пов’язаний із правилами Google Play, які, за попереднім висновком Єврокомісії, заважають розробникам вільно спрямовувати користувачів до альтернативних каналів із вигіднішими пропозиціями.
Точні суми ще не визначені, однак внутрішні документи Єврокомісії називають порушення Google «серйозними». Якщо компанія не виконає вимоги протягом 60 днів, їй можуть призначити періодичні штрафні виплати. DMA дозволяє карати компанії на суму до 10% їхнього світового річного обороту, а за повторні порушення — до 20%.

ЄС може зобов’язати Google ділитися даними з конкурентами

Окремо регулятор має визначити, які дані компанія отримає зобов’язання передавати стороннім пошуковим системам. Попередні вимоги Єврокомісії охоплюють анонімізовані дані про ранжування, запити, кліки та перегляди. Доступ до них на справедливих і недискримінаційних умовах можуть отримати також ШІ-чатботи з функціями пошуку.
Ще одне рішення має надати стороннім ШІ-сервісам доступ до тих самих можливостей Android, якими користується Gemini. Йдеться, зокрема, про виклик асистента голосовою командою, взаємодію з застосунками та виконання дій від імені користувача. Це може послабити перевагу Gemini над конкурентними асистентами на Android.
Google назвала вже впроваджені в ЄС зміни Пошуку «найбільшим погіршенням продукту в його історії» та заявила, що вони створюють для європейців гірший досвід заради кількох конкурентів. Вимоги DMA діють на ринку ЄС — про поширення відповідних змін на Україну наразі не йдеться.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleШтрафЄС
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