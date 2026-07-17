Покарання за неправильне паркування на місцях для осіб з інвалідністю хочуть посилити Сьогодні 12:12 — Технології&Авто

У Верховній Раді України пропонують посилити покарання для водіїв, які безпідставно паркуються на місцях для осіб з інвалідністю.

Про це йдеться у зареєстрованому в парламенті законопроєкті авторства групи депутатів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю (№ 15403).

Законопроєктом встановлюється, що зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою (де дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, крім випадків вимушеної стоянки), без встановленого на них розпізнавального знака «Особа з інвалідністю», а так само створення перешкод таким водіям у зупинці чи стоянці — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

У чинній версії закону йдеться про штраф розміром від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 20 до 1 тис. 700 грн).

Крім того, законопроєктом пропонується встановити новий штраф — за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака «Особа з інвалідністю».

За це передбачено накладення штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн.

УНІАН За матеріалами:

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