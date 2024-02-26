Стало відомо, чому Toyota створює гібриди замість електромобілів — Finance.ua

Стало відомо, чому Toyota створює гібриди замість електромобілів
Незважаючи на критику, компанія Toyota продовжує випускати гібридні авто. Як не дивно, вона не слідує за трендом у виробництві електричних автомобілів. Це рішення бренд прийняв цілком усвідомлено.
Про це пише Hot Cars.
Toyota представила спеціальну північноамериканську версію електрокара bZ4X у 2021 році. Попри привабливу ціну для американського ринку від 43 070 доларів та запас ходу понад 405 км, у 2023 році компанія продала лише 9 329 екземплярів цього авто у США.
Тобто bZ4X значно відстає від успіху, наприклад, Tesla Model Y. І це одна з причин, чому Toyota вирішила зосередитися на своєму набагато успішнішому модельному ряді гібридних автомобілів.
Гібридні авто принесли Toyota успіх
Завдяки моделям RAV4 та Corolla компанія Toyota є лідером ринку. Ці авто — рекордсмени серед найбільш продаваних автомобілів у світі у 2023 році.
Хоча більшість цих моделей оснащені ДВЗ, гібридні версії також забезпечують значну частку продажів. На додаток до цього, Toyota і Lexus запропонували не менш як 22 окремих моделей по всій Північній Америці з електрифікованими трансмісіями.
Як щодо екологічності
Електромобілі є досить дорогими, а Toyota задовольняє потреби дешевшого сегмента ринку. Це дозволяє клієнтам, які не мають змогу купити електромобіль, скоротити викиди, пересідаючи з авто з ДВЗ на нові гібридні моделі.
Наразі Toyota — лідер у виробництві гібридів на водневих паливних елементах. Модель Toyota Mirai був вперше представлений наприкінці 2014 року. Протягом 2023 року Toyota продала 2 737 екземплярів Mirai у США, випередивши Supra. Єдиним побічним продуктом силової установки цього авто є вода.
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