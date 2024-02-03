Toyota четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів авто у світі — Finance.ua

Toyota четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів авто у світі Вчора 00:31 — Фондовий ринок

Toyota четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів авто у світі

Японська автокомпанія Toyota вже четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів у світі.

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що глобальні продажі Toyota, включаючи продажі Daihatsu та Hino, у 2023 році становили понад 11,2 млн одиниць, що на 7,2% більше, ніж у попередньому році.

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Рекордні продажі у компанії пояснюють послабленням дефіциту напівпровідників та стійким попитом на ринках Північної Америки та Європи.

Друге місце за обсягом продажів із близько 9,2 млн одиниць посіла німецька група Volkswagen.

Японський автоконцерн Toyota проведе міжнародну кампанію, в рамках якої відправить на ремонт близько 1,2 млн автомобілів Toyota і Lexus 2020−2022 років випуску. Причина — збій у роботі електронного блоку подушки безпеки переднього пасажира.

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