Toyota четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів авто у світі — Finance.ua

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Toyota четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів авто у світі

Фондовий ринок
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Toyota четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів авто у світі
Toyota четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів авто у світі
Японська автокомпанія Toyota вже четвертий рік поспіль лідирує за обсягом продажів у світі.
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що глобальні продажі Toyota, включаючи продажі Daihatsu та Hino, у 2023 році становили понад 11,2 млн одиниць, що на 7,2% більше, ніж у попередньому році.
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Друге місце за обсягом продажів із близько 9,2 млн одиниць посіла німецька група Volkswagen.
Японський автоконцерн Toyota проведе міжнародну кампанію, в рамках якої відправить на ремонт близько 1,2 млн автомобілів Toyota і Lexus 2020−2022 років випуску. Причина — збій у роботі електронного блоку подушки безпеки переднього пасажира.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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