Toyota відкличе понад 1 млн автомобілів — Finance.ua

Toyota відкличе понад 1 млн автомобілів
Японський автоконцерн Toyota проведе міжнародну кампанію, в рамках якої відправить на ремонт близько 1,2 млн автомобілів Toyota і Lexus 2020−2022 років випуску. Причина — збій у роботі електронного блоку подушки безпеки переднього пасажира.
Проблеми з подушкою безпеки виявлені переважно у гібридних версій Toyota Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Highlander і Sienna, а також у деяких Lexus ES250, ES300H і RX350.
Читайте також
В ході кампанії відкликання Toyota має намір виправити помилку, через яку датчик системи класифікації пасажирів (OCS) може переплутати дорослого і дитину й викликати некоректне спрацювання подушки безпеки.
Зокрема, під час ДТП система може помилково вважати, що на передньому сидінні перебуває дитина, і пасажирська подушка безпеки не спрацює. Щоб уникнути цього ризику, в Toyota просять власників «проблемних» машин не користуватися переднім пасажирським кріслом до вирішення проблеми.
Чи торкнеться сервісна акція України, поки не уточнюється.
Нагадаємо, кросовер Toyota RAV4 Hybrid є одним із найпопулярніших нових автомобілів на українському ринку.
Поділитися новиною