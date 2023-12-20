Toyota презентувала потужний спортивний кросовер із витратою менше 5 л на 100 км (фото) — Finance.ua

Toyota презентувала потужний спортивний кросовер із витратою менше 5 л на 100 км (фото) Сьогодні 02:50 — Технології&Авто

Toyota презентувала потужний спортивний кросовер із витратою менше 5 л на 100 км (фото), Фото: Toyota

Лінійку Toyota Crown Sport поповнила топова заряджена версія. Преміальний кросовер уже надійшов у продаж на батьківщині, в Японії, за ціною від 7,65 млн єн ($52 900) і щомісяця збиратимуть лише по 300 таких авто.

Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Як і стандартна Toyota Crown Sport, флагманський варіант є гібридом, але його можна підзаряджати. Силова установка знайома за Toyota RAV4 Plug-In: 2,5-літрова бензинова четвірка і пара електромоторів сумарно розвивають 306 к. с.

Фото: Toyota

Розгін до 100 км/год займає 6 с, а середня витрата палива становить 4,9 л/100 км. Кросовер Toyota здатний проїхати до 90 км в електричному режимі, а сумарний запас ходу на бензині та електротязі становить 1200 км.

Швидка зарядка батареї на 80% займає 38 хвилин. Крім того, передбачена функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто електрообладнання.

Фото: Toyota

Комплектація Toyota Crown Sport поповнилася адаптивними амортизаторами. Також кросовер оснащений 21-дюймовими дисками, електроприводом сидінь і набором систем безпеки, а його салон оздоблено шкірою.

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