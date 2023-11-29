Toyota повідомила про рекордні обсяги міжнародного виробництва та продажу авто — Finance.ua
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Toyota повідомила про рекордні обсяги міжнародного виробництва та продажу авто

Фондовий ринок
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У жовтні 2023 року обсяги виробництва та продажу провідного японського автоконцерну Toyota досягли рекордних значень. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.
Так, виробництво становило 900 тис. автомобілів, що на 16,7% перевищило аналогічний період минулого року. Водночас обсяги продажів зросли на 7%, досягнувши позначки 890 тис. одиниць.
За даними агентства Kyodo, позитивна динаміка пов’язана зі зростаючим попитом споживачів на продукцію Toyota, особливо на ринках Європи та Північної Америки.
Торік Toyota, разом зі своїми дочірніми компаніями Daihatsu та Hino, утримали лідерство з продажу автомобілів у світі у третій рік поспіль, реалізувавши 10,48 млн машин.
Нагадаємо, Toyota залишається найпопулярнішою маркою нових авто на українському ринку. Найпопулярнішою моделлю марки є кросовер Toyota RAV-4.
Днями Toyota представила в Європі оновлений Yaris Cross, міський кросовер, який став потужнішим та технологічнішим. Автомобіль оснащений новою гібридною силовою установкою, що об'єднує 1,5-літровий бензомотор, електродвигун-генератор MG1 та нову трансмісію.
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За матеріалами:
mmr.ua
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