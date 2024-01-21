Toyota показала новий гібридний мінівен з повним приводом (фото) — Finance.ua

Toyota показала новий гібридний мінівен з повним приводом (фото) Сьогодні 23:28 — Фондовий ринок

Toyota показала новий гібридний мінівен з повним приводом (фото)

У базі китайського Мінпрому з’явилися зображення мінівена Toyota Sienna зразка 2024 модельного року. Автомобіль сертифікований із системою повного приводу, про що свідчить напис e-Four на кришці багажника.

Що стосується технічних параметрів, то відомо, що оновлена Sienna отримала гібридну силову установку на базі 2,5-літрового мотора потужністю 189 кінських сил. ДВЗ працює спільно із електромотором потужністю 182 к.с., встановленим на передній осі. Оскільки йдеться про повнопривідну версію, є ще й задній електромотор, але його потужність невідома.

Інформації про комплектації теж поки немає, але китайські джерела повідомляють, що вже у базових версіях будуть комфортні крісла на другому ряду — з вентиляцією, обігрівом та масажем.

Нагадаємо, Toyota Sienna — сімейний мінівен, що виготовляється японською компанією Toyota з 1997 року. За 27 років світ побачило 4 покоління моделі. Остання генерація дебютувала у травні 2020 року.

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