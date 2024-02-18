Флагманський кросовер Toyota Century SUV виходить на міжнародний ринок (фото) — Finance.ua
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Флагманський кросовер Toyota Century SUV виходить на міжнародний ринок (фото)

Технології&Авто
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Флагманський кросовер Toyota Century SUV виходить на міжнародний ринок (фото)
Флагманський кросовер Toyota Century SUV виходить на міжнародний ринок (фото), Фото: Toyota
Флагманський кросовер Toyota Century SUV раніше був доступний лише на ринку Японії, однак тепер модель був експортувати. Спершу авто з’явиться у Китаї.
Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.
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У Китаї автомобіль Toyota Century SUV називатиметься Shiji. Вартість моделі помітно подорожчає. Якщо в Японії 5,2-метровий кросовер коштує в еквіваленті 170 000 доларів, то в Китаї його ціна перевищить $200 000.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Кросовер Toyota Shiji доступний тільки в чотиримісному виконанні. Усі його сидіння отримали електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж, а у задніх крісел є ще й висувні підставки для відпочинку ніг.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Для пасажирів другого ряду вмонтовані монітори в спинках передніх крісел, а за доплату доступний ще й невеликий холодильник. Звісно, салон оздоблено шкірою і деревом, а сидіння матимуть електропривод та масаж.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Як і Toyota Century SUV, Shiji оснащений 406-сильною гібридною установкою з 3,5-літровим бензиновим V6 і двома електромоторами. 5,2-метровий кросовер може проїхати 69 км на електротязі і витрачає в середньому 7 л на 100 км.
За матеріалами:
Фокус
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