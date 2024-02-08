Toyota інвестує 1,3 мільярда доларів у виробництво електромобілів у США — Finance.ua

Toyota інвестує 1,3 мільярда доларів у виробництво електромобілів у США Сьогодні 01:53 — Технології&Авто

Toyota інвестує 1,3 мільярда доларів у виробництво електромобілів у США

Автовиробник Toyota Motor збільшує інвестиції в завод у Кентуккі на 1,3 млрд доларів, готуючись розпочати виробництво трирядного повністю електричного позашляховика в США наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Toyota збільшить витрати, призначені для першого електромобіля американського виробництва та інших моделей, зокрема інвестуючи в конвеєр для складання акумуляторних батарей на заводі. Елементи для цих блоків будуть поставлятися з нового заводу Toyota в Північній Кароліні.

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«Toyota обрала більш обережний підхід до впровадження повністю електричних транспортних засобів, ніж такі компанії, як Volkswagen і General Motors. Її зусилля з електрифікації зосереджені в основному на гібридних моделях. Наразі компанія продає в США два електромобілі - bZ4X і Lexus RZ 450e — обидва вироблені в Японії», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інвестиції довели загальні витрати на заводі в Джорджтауні, штат Кентуккі, до майже 10 млрд доларів.

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Завод у Кентуккі є найстарішим автомобілебудівним підприємством автовиробника в США. На ньому працює близько 9 400 робітників.

Додаткові інвестиції в США з’явилися в той час, коли Toyota перебуває на підйомі, оскільки компанія підвищила прогноз річного прибутку і продемонструвала значне зростання в останньому кварталі.

Економічна Правда За матеріалами:

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