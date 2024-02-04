Toyota попередила власників 50 тисяч авто у США про небезпеку від подушок безпеки — Finance.ua

Toyota попередила власників 50 тисяч авто у США про небезпеку від подушок безпеки Вчора 22:04 — Фондовий ринок

Японський автовиробник Toyota Motor закликав власників 50 тисяч старих автомобілів у США негайно отримати ремонт, оскільки повітряна подушка може вибухнути та потенційно вбити водіїв.

Про це повідомляє Reuters.

Автовиробник заявив, що рекомендація «не їздити» поширюється на деякі автомобілі Corolla 2003−2004 модельного року, Corolla Matrix 2003−2004 і RAV4 2004−2005 з надувними подушками безпеки Takata.

Понад 30 смертей у всьому світі, включаючи 26 смертей у США, і сотні поранень у автомобілях різних автовиробників з 2009 року пов’язані з надувними подушками Takata, які можуть вибухнути, викидаючи металеві осколки всередині автомобілів і вантажівок.

За останнє десятиліття понад 67 млн надувних подушок Takata було відкликано в Сполучених Штатах більш ніж 20 автовиробниками та понад 100 мільйонів надувних пристроїв у всьому світі, що стало найбільшим зворотним викликом безпеки автомобіля в історії.

Toyota заявила, що відкликання RAV4 стосується подушки безпеки водія, тоді як інші відкликання стосуються лише подушки безпеки переднього пасажира. У деяких моделях Corolla та Corolla Matrix певні транспортні засоби також беруть участь у повторному відкликанні, що може спричинити розкриття подушки безпеки навіть без зіткнення.

Інші автовиробники вже видавали попередження «Не керувати автомобілем» для автомобілів зі старішими надувними подушками безпеки Takata після смертельних аварій. У Toyota відмовилися відповісти, чи попередження «не їздити» було викликано серйозною травмою або смертельним інцидентом за участю одного з транспортних засобів.

У Національному управлінні безпеки дорожнього руху США не дали коментарів.

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