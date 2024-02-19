5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців — Finance.ua

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5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців

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5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
Впродовж січня в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що в порівнянні з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.
Найбільша частка з цієї кількості (49%) — машини з бензиновими двигунами. Майже третина — електромобілі. Гібридним та дизельним авто належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили авто з ГБО.

Середній вік привезених авто

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6,3 року.

Які вживані авто із США купували українці в січні:

  • Tesla Model 3 — 300 од.;
  • Tesla Model Y — 218 од.;
  • Ford Escape — 177 од.;
  • Jeep Cherokee — 176 од.;
  • Volkswagen Passat — 173 од.
Нагадаємо, у січні майже 16,7 тис. вживаних легковиків поповнили український автопарк. Порівняно з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%. До топ — 5 найпопулярніших моделей місяця увійшли: Volkswagen Golf — 948 од.; Renault Megane — 759 од.; Skoda Octavia — 669 од.; Volkswagen Passat — 599 од.; Volkswagen Tiguan — 396 од.
Раніше Опендатабот повідомляв, що за 2023 рік в Україну імпортували 377 063 транспортні засоби. Це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби. Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen — 13.1%. На другому місці — Renault (9.2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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