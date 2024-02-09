Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну Сьогодні 07:21 — Технології&Авто

Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну

У січні майже 16,7 тис. вживаних легковиків поповнили український автопарк.

Упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

Порівняно з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Далі йдуть:

дизельні - 29%;

електромобілі - 16%;

авто з ГБО — 5%;

гібриди — 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 948 од.;

Renault Megane — 759 од.;

Skoda Octavia — 669 од.;

Volkswagen Passat — 599 од.;

Volkswagen Tiguan — 396 од.;

Nissan Leaf — 355 од.;

AudiA4 — 347 од.;

Audi Q5 — 334 од.;

Nissan Rogue — 330 од.;

Tesla Model 3 — 309 од.

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