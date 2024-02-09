Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну
У січні майже 16,7 тис. вживаних легковиків поповнили український автопарк.
Упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
Порівняно з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.
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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
- дизельні - 29%;
- електромобілі - 16%;
- авто з ГБО — 5%;
- гібриди — 4%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 948 од.;
- Renault Megane — 759 од.;
- Skoda Octavia — 669 од.;
- Volkswagen Passat — 599 од.;
- Volkswagen Tiguan — 396 од.;
- Nissan Leaf — 355 од.;
- AudiA4 — 347 од.;
- Audi Q5 — 334 од.;
- Nissan Rogue — 330 од.;
- Tesla Model 3 — 309 од.
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