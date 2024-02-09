Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну

Технології&Авто
149
Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну
Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну
У січні майже 16,7 тис. вживаних легковиків поповнили український автопарк.
Упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
Порівняно з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.

Читайте також: Як купити авто зі США

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
  • дизельні - 29%;
  • електромобілі - 16%;
  • авто з ГБО — 5%;
  • гібриди — 4%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
  • Volkswagen Golf — 948 од.;
  • Renault Megane — 759 од.;
  • Skoda Octavia — 669 од.;
  • Volkswagen Passat — 599 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 396 од.;
  • Nissan Leaf — 355 од.;
  • AudiA4 — 347 од.;
  • Audi Q5 — 334 од.;
  • Nissan Rogue — 330 од.;
  • Tesla Model 3 — 309 од.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.