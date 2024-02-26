Названо автомобіль року 2024 у Європі (фото) — Finance.ua

Названо автомобіль року 2024 у Європі (фото) Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

Названо автомобіль року 2024 у Європі (фото)

У понеділок, 26 лютого на церемонії на Женевському міжнародному автосалоні (Швейцарія) були оголошені Результати «Автомобіль року 2024».

Електричний Renault Scenic E-Tech був визнаний «Автомобілем року 2024».

Після першого туру голосування в листопаді минулого року Scenic було обрано одним із семи фіналістів: BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR і Volvo EX30.

Переможця трофею обирало журі з 58 автомобільних журналістів із 22 країн. Scenic посів перше місце з 329 балами, таким чином ставши сьомим автомобілем Renault, який отримав престижний титул «Автомобіль року» після Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic. (1997), Megane (2003) і Clio (2006).

«Перемога в престижній нагороді „Автомобіль року“ є великою гордістю для всіх у Renault Group і бренду Renault. Це визнання демонструє, що ми зробили правильний вибір: рекордний запас ходу, щедра та приваблива місткість, і все це з ретельним екологічним слідом! Якщо до цього додати задоволення від водіння та обладнання „voiture à vivre“, наприклад новий панорамний люк Solarbay або систему OpenR Link останнього покоління з інтегрованими системами Google, Scenic має всі необхідні функції, щоб зміцнити свої позиції на європейському ринку електромобілів», — говорить Фабріс Камболіве, генеральний директор Renault Brand.

Повністю електричний автомобіль, розроблений на середній платформі AmpR (раніше CMF-EV), Scenic E-Tech Electric призначений для працюючих людей, яким потрібна універсальність. Маневрений, легкий (1890 кг) і компактний (4,47 м завдовжки) Scenic у своїй стихії на міських дорогах. Для довгих подорожей Scenic може похвалитися запасом ходу до 625 км (WLTP), комфортом, просторим салоном і технологічним задоволенням від водіння.

Ціна

Початкова ціна на Scenic E-Tech Electric становить менше 40 000 євро з доступом до державних субсидій у країнах, де діють схеми стимулювання.

Замовлення вже відкриті, і перші автомобілі надійдуть до мережі Renault зовсім скоро.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше. Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.