Які нові автівки купували українці у лютому — Finance.ua

Які нові автівки купували українці у лютому Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Які нові автівки купували українці у лютому

У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто — порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%.

Про це повідомляє профільна асоціація «Укавтопром».

При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.

Зазначається, що кращий езультат місяця показала марка Toyota — 858 авто, це на 70% більше, ніж торік.

Далій йде Renault — 706 авто (+64%). Замикає топ-3 Volkswagen — 472 од. (+53%).

Також у топ-5 Skoda (452 од., +38%) та Peugeot — 348 од. (+364%).

«Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації в лютому.

Всього з початку року вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року", — йдеться у повідомленні.

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