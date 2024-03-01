Які нові автівки купували українці у лютому — Finance.ua

Які нові автівки купували українці у лютому
У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто — порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%.
Про це повідомляє профільна асоціація «Укавтопром».
При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.
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Зазначається, що кращий езультат місяця показала марка Toyota — 858 авто, це на 70% більше, ніж торік.
Далій йде Renault — 706 авто (+64%). Замикає топ-3 Volkswagen — 472 од. (+53%).
Також у топ-5 Skoda (452 од., +38%) та Peugeot — 348 од. (+364%).
«Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації в лютому.
Всього з початку року вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року", — йдеться у повідомленні.
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