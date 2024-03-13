В Україні чоловіки стали масово перереєстровувати свої автомобілі на жінок — Finance.ua

В Україні чоловіки стали масово перереєстровувати свої автомобілі на жінок Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

В Україні чоловіки стали масово перереєстровувати свої автомобілі на жінок

В Україні зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування. Судячи з усього, це прямо пов’язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження у розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації.

Про це пише видання NGL. media з посиланням на дані МВС.

«За минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 рази», — сказано в дослідженні.

Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні - перевищила 1000, у лютому — сягнула майже 1300 договорів.

Інфографіка: NGL. media

У чому причини

«За нашою гіпотезою, українські чоловіки почали масово переписувати автомобілі на своїх дружин і через певні законодавчі ініціативи, які передбачають заборону чоловікам, що ухиляються від мобілізації, на проведення операцій з майном та обмеження на керування належними їм транспортними засобами», — зазначають автори дослідження.

У відкритих наборах даних МВС відсутня інформація про стать набувачів подарунків, тому Головний сервісний центр МВС на запит NGL. media надав такі знеособлені дані.

«Ці дані підтвердили нашу гіпотезу, бо саме з грудня 2023 року жінки почали значно частіше отримувати автомобілі у подарунок. Наприклад, у жовтні співвідношення жінки/чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді - 157 проти 144, у грудні - вже 361 проти 114. А у січні це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків», — сказано в дослідженні.

Які авто дарували

За останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі переважно 2007−2018 років випуску, нових автомобілів 2022—2023 р.в. лише вісім десятків.

Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia. Хоча жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни.

Довідка Finance.ua:

12 березня профільний парламентський комітет під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію № 10 449, проголосував за виключення з тексту документа пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.

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