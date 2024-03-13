Де в Україні найчастіше купують нові авто — Finance.ua

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Де в Україні найчастіше купують нові авто

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Де в Україні найчастіше купують нові авто
Де в Україні найчастіше купують нові авто
У лютому найбільше нових легкових автівок придбали кияни — майже 2100 шт. Це на 88% більше, ніж минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільші регіональні ринки нових легкових авто в лютому:

  • місто Київ;
  • Київська область;
  • Дніпропетровська;
  • Львівська;
  • Одеська.

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Ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.

Скільки авто купили:

  • у лютому кияни придбали — 2095 нових авто, що на 88% більше, ніж торік;
  • на Київщині було зареєстровано — 452 од. (+57%);
  • мешканці Дніпропетровщини купили — 328 од.;
  • на Львівщині - 314 од. (+65%);
  • в Одеській обл. — 298 од. (+37%).

Бестселери лютого

Бестселером місяця у столиці та на Дніпропетровщині став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської, Одеської та Львівської обл. частіше обирали електромобіль Volkswagen ID.4.
Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, у лютому цього року український автопарк поповнився на 1523 автомобілі з китайським VIN, що виявилося на 5,8% більше, ніж у січні-2024, та майже удвічі більше, ніж у лютому-2022.

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Як свідчить інформація Укравтопрому, найбільш популярними автомобілями серед українців залишаються ті, у яких бензиновий двигун. На них припало 44% продажів нових авто у лютому, а це на 7 (в.п.) менше, ніж торік. Водночас частка дизельних авто збільшилася на 3 в.п. — до 24%. Також суттєво збільшилася частка електромобілів — з 11% до 17%. Частка гібридів зменшилася з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається менше 1%.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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