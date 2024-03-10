Яким автомобілям надають перевагу українці: відповідь Укравтопрому — Finance.ua
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Яким автомобілям надають перевагу українці: відповідь Укравтопрому

Технології&Авто
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Яким автомобілям надають перевагу українці: відповідь Укравтопрому
Яким автомобілям надають перевагу українці: відповідь Укравтопрому
У лютому на автомобілі з традиційними двигунами припало 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє Укравтопром.
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Найбільш популярними автомобілями залишаються ті, у яких бензиновий двигун. На них припало 44% продажів нових авто, а це на 7 (в.п.) менше, ніж торік.
Водночас частка дизельних авто збільшилася на 3 в.п. — до 24%. Також суттєво збільшилася частка електромобілів — з 11% до 17%.
Частка гібридів зменшилася з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається менше 1%.
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Лідерські позиції за сегментами посіли:
  • Бензинові авто — TOYOTA RAV-4;
  • Дизельні - RENAULT Duster;
  • Електро — VOLKSWAGEN ID.4;
  • Гібридні - TOYOTA RAV-4;
  • Авто з ГБО — RENAULT Duster.

Довідка Finance.ua:

  • Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 979 шт. Допомагає йому тримати першість наявність електричної версії e-Golf, яку ми враховуємо до загальної кількості як таку, що відрізняється лише типом силової установки, а за типом пального моделі у рейтингах не розділені;
  • На другому місці Skoda Octavia (775 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертий у списку Renault Megane, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 539 штук. Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Voklswagen Tiguan (499 шт.).
За матеріалами:
Finance.ua
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