Яким автомобілям надають перевагу українці: відповідь Укравтопрому — Finance.ua

Яким автомобілям надають перевагу українці: відповідь Укравтопрому
У лютому на автомобілі з традиційними двигунами припало 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє Укравтопром.
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Найбільш популярними автомобілями залишаються ті, у яких бензиновий двигун. На них припало 44% продажів нових авто, а це на 7 (в.п.) менше, ніж торік.
Водночас частка дизельних авто збільшилася на 3 в.п. — до 24%. Також суттєво збільшилася частка електромобілів — з 11% до 17%.
Частка гібридів зменшилася з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається менше 1%.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто — TOYOTA RAV-4;
- Дизельні - RENAULT Duster;
- Електро — VOLKSWAGEN ID.4;
- Гібридні - TOYOTA RAV-4;
- Авто з ГБО — RENAULT Duster.
Довідка Finance.ua:
- Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 979 шт. Допомагає йому тримати першість наявність електричної версії e-Golf, яку ми враховуємо до загальної кількості як таку, що відрізняється лише типом силової установки, а за типом пального моделі у рейтингах не розділені;
- На другому місці Skoda Octavia (775 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертий у списку Renault Megane, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 539 штук. Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Voklswagen Tiguan (499 шт.).
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