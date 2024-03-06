Українські приватні компанії зможуть виготовляти номерні знаки для авто — Finance.ua
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Українські приватні компанії зможуть виготовляти номерні знаки для авто

Особисті фінанси
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Українські приватні компанії зможуть виготовляти номерні знаки для авто
Українські приватні компанії зможуть виготовляти номерні знаки для авто
Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для транспортних засобів.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, передає Головний сервісний центр МВС.
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«Ще одна важлива зміна спрямована на покращення роботи сервісних центрів МВС. На нормативному та технічному рівнях врегульовано можливість виготовлення номерних знаків суб'єктами господарювання різних форм власності», — заявив Драп’ятий.
Суб'єкти господарювання, які планують зареєструвати свою діяльність з виготовлення номерних знаків, мають подати до Головного сервісного центру МВС необхідний перелік документів. Вони затверджені постановою Кабінету Міністрів України.
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Після погодження Головним сервісним центром МВС впродовж 5 днів, суб'єкта господарювання приєднують до відповідного Реєстру. Це надасть можливість здійснювати відповідну господарську діяльність.
Суб'єкти господарювання зможуть виготовляти номерні знаки з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.
На сьогодні жоден суб'єкт господарювання не включений до Єдиного реєстру транспортних засобів, адже нормативні зміни було прийнято відносно нещодавно.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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