В Україні змінилася вартість платних номерних знаків — Finance.ua

В Україні змінилася вартість платних номерних знаків Вчора 13:02 — Особисті фінанси

В Україні змінилася вартість платних номерних знаків

Уряд прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Що змінилося

Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на рівні 2000 грн.

Зміни окремих платних знаків:

0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн;

Одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн;

Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн;

Послідовні пари однакових цифр — 15 000 грн;

Послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 000 грн;

Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові - 10 000 грн.

Водночас була зменшена вартість знаків із цифрою «6», номерів:

0006 та 6666 — 10 000 грн;

Із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн;

Три цифри, з яких 6 (підряд) — 4000 грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.

Зауважимо, що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безкоштовними.

Читайте також Водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто

Як зазначають у МВС, актуалізація вартості платних номерних знаків відбулася після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія e-driver.mvs.gov.ua/blog . Менш як за чотири місяці від впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 000 разів.

Наступним кроком буде доставка номерних знаків поштовим зв’язком та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.

Детально про те, як замовити індивідуальні номерні знаки для авто онлайн та в сервісних центрах, читайте тут.

Довідка Finance.ua:

власник транспортного засобу або особа, яка планує придбати авто, мотоцикл, причіп тощо може забронювати номерний знак. Сама послуга вибору номерного знаку обійдеться у 360 грн за будь-яку комбінацію, крім визначених платних комбінацій цифр — їх вартість ми описали вище. Вартість 1 доби зберігання — 10,80 грн. Бронювання номерного знаку діє до 10 днів;

нещодавно Кабінет Міністрів України на засіданні вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія і допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Ось що змінилося.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.