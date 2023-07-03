Водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто — Finance.ua

Водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто

При державній реєстрації авто за бажанням особи надаватиметься право вибору номерного знаку з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання. Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Мета документа

Цей документ спрямований на приведення актів Уряду у відповідність зі змінами до Закону України «Про дорожній рух» та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг.

Що змінюється

При державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання.

Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).

Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків).

«Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів», — кажуть в МВС.

Довідка Finance.ua:

за продовження терміну зберігання номерних знаків у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ можна заплатити онлайн через електронний кабінет водія;

під час перереєстрації транспортних засобів у зв’язку зі зміною їх власників, можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки, за бажанням покупців таких транспортних засобів.

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