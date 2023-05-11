Українці зможуть продавати авто разом з номерними знаками державної реєстрації — Finance.ua

Українці зможуть продавати авто разом з номерними знаками державної реєстрації Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Українці зможуть продавати авто разом з номерними знаками державної реєстрації

Під час перереєстрації транспортних засобів у зв’язку зі зміною їх власників, можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки, за бажанням покупців таких транспортних засобів. Сьогодні набули чинності зміни, які затвердив Кабмін у Постанові № 454 від 02 травня 2023 року.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Що це означає?

Тепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику, окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

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А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості.

Тобто, у разі перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їх власників, коли покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС.

Крім передачі такого номерного знака між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом.

У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, — сплачувати за них ще раз не вимагається.

Для чого такі потрібні зміни?

Такі зміни зокрема вносяться для того, аби у майбутньому при укладанні договору купівлі-продажу самостійно через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія, була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

Нагадаємо, автосалони з серпня зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для реєстрації нових транспортних засобів. Купуючи транспортний засіб в автосалоні покупець зможе не їхати в сервісний центр МВС щоб його зареєструвати. За нього це зможе зробити представник автосалону.

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