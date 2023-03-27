Індивідуальні номерні знаки можна знову замовити через е-кабінет водія. Скільки це коштуватиме — Finance.ua

Індивідуальні номерні знаки можна знову замовити через е-кабінет водія. Скільки це коштуватиме Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Індивідуальні номерні знаки можна знову замовити через е-кабінет водія. Скільки це коштуватиме

З 23 березня в Електронному кабінеті водія знову стала доступною послуга замовлення індивідуальних номерних знаків.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Автовласники можуть замовити індивідуальний номерний знак онлайн і потім отримати його двома способами:

самовивіз;

з доставкою на відділення «Нової Пошти».

Що таке індивідуальний номерний знак

Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника.

Напис на такому знаку є унікальним і не може повторюватись. Тобто, якщо якийсь номерний знак уже було замовлено і виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу варто придумати іншу комбінацію. Онлайн сервіс в Електронному кабінеті водія дозволяє перевірити доступність комбінації букв та цифр.

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Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр.

А напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів може містити від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Літер у написі на індивідуальному номерному знакові має бути не менше ніж дві. Розділові знаки не допускаються.

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків:

300 грн — три символи (мінімальне замовлення);

90 грн — кожний наступний (до восьми символів);

466,44 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);

266,58 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

Додавання графічного елемента при замовленні онлайн не є можливим, графічний елемент до макету індивідуального номерного знака можна додати лише за офлайн візиту до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Вартість логістичних витрат ДП «Інфотех» — доставка на відділення «Нової Пошти» — 500 грн.

Тривалість виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків заводом виробником — до 30 днів з дня відправлення макету на виробництво. Тому отримання індивідуальних номерних знаків автовласником може бути орієнтовно через понад місяць.

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Після отримання комплекту індивідуальних номерних знаків обов’язково проводиться перереєстрація транспортного засобу. Вартість послуги та бланкової продукції — свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для усіх категорій — орієнтовно 512 грн. Самовільне закріплення номерного знака не допускається, він має бути внесений у особливі відмітки до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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