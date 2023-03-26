Вартість водійського посвідчення у 2023 році — Finance.ua

Вартість водійського посвідчення у 2023 році Сьогодні 05:31 — Особисті фінанси

Вартість водійського посвідчення у 2023 році

У 2023 році 74 000 українців отримали посвідчення водія. Процес отримання посвідчення зазнав деяких змін. Тепер водії-початківці повинні спочатку пройти теоретичний курс в автошколі, а потім скласти іспит у сервісному центрі МВС.

Про це пише Avtosota.

Після цього вони повинні пройти практичну підготовку, скласти внутрішній іспит і, нарешті, скласти практичний іспит з водіння в іншому сервісному центрі МВС.

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Важливо зазначити, що посвідчення водія спочатку видаються строком на два роки. Якщо водій не має порушень протягом цього часу, він отримує постійне посвідчення, яке діє протягом 30 років. Однак, якщо водій має більше двох порушень, він зобов’язаний перескласти іспит.

Вартість отримання водійського посвідчення залежить від певних факторів:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу та складання іспитів — орієнтовно 295,00 грн;

обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами на посвідчення у разі відкриття іншої категорії (зі складанням іспитів) — орієнтовно 295,00 грн;

обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами на посвідчення у разі відкриття нижчої категорії (зі складанням іспиту) — орієнтовно 282,00 грн;

обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (виданого вперше строком дії на 2 роки, старого на нове або у разі знищення) — орієнтовно 269,00 грн;

видача дублікату посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі викрадення — орієнтовно 269,00 грн;

обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами у зв’язку зі зміною особистих даних — орієнтовно 269,00 грн.

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Українські водії мають різні види посвідчень залежно від свого віку та року їх отримання. Деякі права не мають терміну дії, тоді як інші потрібно обов’язково змінювати, якщо вони тимчасові.

Тимчасове посвідчення водія видане на два роки і потрібно його обміняти на постійне, яке діятиме протягом 30 років. Проте, обміняти тимчасові права можна тільки після закінчення терміну їх дії, тобто наступного дня або пізніше.

Під час воєнного стану процедура обміну тимчасових водійських прав спрощується і не вимагає медичної довідки. Якщо за два роки не було більше двох штрафів за порушення ПДР, то не потрібно здавати іспити повторно. В цьому випадку водії можуть звернутись до сервісного центру і подати необхідні документи.

Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Avtosota За матеріалами:

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