За що штрафують українських водіїв найбільше — Finance.ua

За що штрафують українських водіїв найбільше Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

За що штрафують українських водіїв найбільше

За 2022 рік патрульні загалом винесли 1 млн 756 тис. 196 постанов щодо порушень правил дорожнього руху. Це без врахування автоматичної системи фіксації. Загальна сума штрафів по цих постановах перевищує 1,41 млрд грн.

Перевищення швидкості

Як повідомили в Нацполіції, найбільше постанов, а саме 957 тис. 481, 2022 року були винесені за частиною 1 статті 122 КУпАП, тобто перевищення швидкості, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованому переході тощо.

Штраф за таке правопорушення складає 340 грн (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушником швидкісного режиму в Україні вважається водій, який перевищив дозволену швидкість на 23 км/год:

20 км/год — допустиме перевищення;

3 км/год — закладена похибка приладу вимірювання.

На сьогодні в Україні встановлений такий швидкісний режим:

у пішохідній (житловій) зоні — 20 км/год;

у населених пунктах (містах) максимальна швидкість — 50 км/год;

на автошляхах за межами населених пунктів дозволяється їхати 90 км/год;

якщо дорога за містом має розділову смугу — 110 км/год;

на автомагістралях допустима швидкість — 130 км/год.

За перевищення швидкості на понад 50 км/год передбачений штраф — 1700 грн (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Штраф за тріщини на склі

У 2023 році масовим явищем стало застосування штрафів за наявність тріщин на вітровому склі. Постанову виносять на підставі частини 1 статті 121 КУпАП — керування транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими його експлуатація забороняється.

Передбачений штраф — 340 грн (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

При повторному протягом року аналогічному порушенні складають протокол вже за частиною 4 тієї ж статті. А ця норма окрім штрафу 850-1700 грн також передбачає позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Як пояснюють юристи, такі постанови не відповідають вимогам закону. Якщо водій таку постанову не оскаржив, а сплатив штраф, то це свідчить, що він погодився з вчиненим порушенням. І відповідно при повторній зупинці на нього можуть скласти протокол за частиною 4 статті 121 КУпАП.

Тому особливо важливо оскаржити першу постанову.

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