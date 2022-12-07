В Україні запроваджуються нові правила реєстрації авто: що зміниться для водіїв — Finance.ua

В Україні запроваджуються нові правила реєстрації авто: що зміниться для водіїв
В Україні з 14 грудня 2022 року набувають чинності одразу дві постанови Кабінету Міністрів України — № 1019 і № 1299, які вносять зміни у процедуру реєстрації і перереєстрації транспортних засобів.
Про це заявив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
Що саме зміниться?
«Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС, виокремлюється з процедури реєстрації у сервісному центрі. Це виокремлення не означає скасування. Тепер його треба буде проходити до того, як звертатися за послугою щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу», — сказав він.
Баранець уточнив, що висновок експертної служби буде дійсний 10 днів.
Посадовець зазначив, що залишається опція отримати дві послуги у один день — пройти експертне дослідження і там же, у сервісному центрі МВС, здійснити ці реєстраційні дії.
За його словами, окрім зручності, пов’язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення дозволить у майбутньому здійснити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів — власника і покупця.
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Зокрема, спочатку громадянину варто звернутися до експертної служби МВС та отримати висновок про транспортний засіб.
Потім власник та покупець або їхні уповноважені представники з цим чинним висновком звертатимуться до сервісного центру МВС і проводитимуть перереєстрацію транспортного засобу. Також це можна буде зробити і онлайн.
Експертний висновок є обов’язковим при таких реєстраційних діях, як перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу, перереєстрація авто після успадкування, якщо свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року тощо.
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Ще одна важлива зміна, яка пов’язана з цим, полягає у тому, що можна буде відмовитися від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. При замовленні онлайн-послуги обміну посвідчення водія або онлайн-послуги щодо перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документа — тобто, обрати виключно цифровий.
В Україні цифрові документи єПосвідчення водія і єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стануть не просто так само чинними, як і фізичні документи, а можуть бути і єдиними наявними документами, які дають право на керування транспортним засобом.
Алгоритм оформлення таких електронних документів включає в себе повну перевірку і всебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС, але вже на бек-офісі, без особистого контакту з особою.
Тобто відбувається перевірка даних за всіма потрібними базами і реєстрами, і якщо у базах даних є якась інформація, що перешкоджає наданню послуги, ця заявка буде відхилена.
Наприкінці Баранець зазначив, що набуття чинності цих двох постанов уряду означає, що з 14 грудня перереєстрацію авто можна буде зробити як у сервісному центрі, так і онлайн.
«Також буде дозволено отримати, замінити і користуватися посвідченням водія онлайн. Процес імплементації законодавчих змін буде відбуватися у кілька етапів. Про етапність змін та про запровадження у життя повного спектру онлайн-послуг ми будемо інформувати», — сказав представник ГСЦ МВС.
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