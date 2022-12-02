В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія: подробиці — Finance.ua
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В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія: подробиці

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Всі посвідчення водія в Україні планують перевипустити, а водіїв транспортних компаній змусять перевипускати свої посвідчення кожні п’ять років.
Про це заявила заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.
«Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені», — зазначила Клименко.
За її словами, водії транспортних компаній повинні будуть кожні 5 років поновлювати свої посвідчення, як це відбувається у країнах Євросоюзу.
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«Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон», — підсумувала Клименко.

Довідка Finance.ua:

  • у кінці липня набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Тож в Головному сервісному центрі МВС нагадали, що це дасть українським водіям;
  • згідно з повідомленням, зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом в країнах ЄС. Цей документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія.
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За матеріалами:
ТСН
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