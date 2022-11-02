Національні посвідчення водія в ЄС: що треба знати українцям — Finance.ua
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Національні посвідчення водія в ЄС: що треба знати українцям

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Національні посвідчення водія в ЄС: що треба знати українцям
Національні посвідчення водія в ЄС: що треба знати українцям, radiotrek.rv.ua
До країн ЄС після повномасштабного вторгнення росії евакуювалися кілька мільйонів українців. Від початку у наших громадян виникало чимало проблем пов’язаних з документами водія. Проте Європа демонструє свою підтримку Україні.
Наприклад, у кінці липня набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Тож в Головному сервісному центрі МВС нагадали, що це дасть українським водіям.
Згідно з повідомленням, зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом в країнах ЄС. Цей документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія.
Отже, від кінця липня у таких країнах — Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чехія — можна:
  • користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;
  • користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія. Але треба мати документ для підтвердження особи;
  • користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії у 2022 році (це є актуальним для посвідчень, виданих вперше з терміном дії 2 роки);
  • отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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