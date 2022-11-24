Українцям пояснили, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного (фото) — Finance.ua

Українцям пояснили, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного (фото)
Міжнародне посвідчення водія необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції.
Головний сервісний центр МВС пояснив, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного.
Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.
Це два різні документи
- Національне посвідчення водія видається після складання іспитів.
- Міжнародне — фактично є перекладом декількома мовами.
Інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.
Всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України і змінювати їх не потрібно. Але можна за бажанням. Якщо, наприклад, ваш документ не містить дату закінчення, терміну дії.
«Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки)», — сказано у повідомленні.
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