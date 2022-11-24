Українцям пояснили, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного (фото) — Finance.ua
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Українцям пояснили, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного (фото)

Технології&Авто
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Міжнародне посвідчення водія необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції.
Головний сервісний центр МВС пояснив, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного.
Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.
Це два різні документи
  • Національне посвідчення водія видається після складання іспитів.
  • Міжнародне — фактично є перекладом декількома мовами.
Українцям пояснили, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного (фото)
Інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.
Всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України і змінювати їх не потрібно. Але можна за бажанням. Якщо, наприклад, ваш документ не містить дату закінчення, терміну дії.
«Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки)», — сказано у повідомленні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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