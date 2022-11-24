Українцям пояснили, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного (фото) — Finance.ua

Українцям пояснили, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного (фото) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Міжнародне посвідчення водія необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції.

Головний сервісний центр МВС пояснив, чим національне посвідчення водія відрізняється від міжнародного.

Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Це два різні документи

Національне посвідчення водія видається після складання іспитів.

Міжнародне — фактично є перекладом декількома мовами.

Інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.

Всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України і змінювати їх не потрібно. Але можна за бажанням. Якщо, наприклад, ваш документ не містить дату закінчення, терміну дії.

«Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки)», — сказано у повідомленні.

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