Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав - законопроєкт — Finance.ua

Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав - законопроєкт Сьогодні 19:16 — Особисті фінанси

Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав - законопроєкт

В Україні планують суттєво підвищити ціни на низку послуг МВС для водіїв.

Відповідний законопроект № 8193 вже зареєстрували у Верховній Раді.

Автори законопроекту пояснюють, що собівартість послуг у сервісних центрах МВС суттєво зросла. Це зумовлено зростанням курсу долара, подорожчанням бланків, різного обладнання та комп’ютерної техніки, а також підвищенням зарплат персоналу.

Послуги сервісних центрів МВС можуть подорожчати у кілька разів. Наприклад, вартість прав водія в Україні пропонують збільшити в 3,2 рази.

Нові тарифи сервісних центрів МВС у законопроекті № 8193:

оформлення посвідчення водія — 805,2 гривень (зараз — 269 грн);

обмін водійських прав — 402,6 грн (зараз — 243 грн);

оформлення міжнародного посвідчення водія — 268,4 грн (зараз 34,16 гривень);

теоретичний іспит на права — 402,6 грн (зараз — 13 грн);

практичний іспит з водіння — 537,8 грн. (зараз — 13 грн.).

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