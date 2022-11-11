Посвідчення водія, термін дії яких вийшов, продовжують діяти в Україні — Finance.ua
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Посвідчення водія, термін дії яких вийшов, продовжують діяти в Україні

Особисті фінанси
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Посвідчення водія, термін дії яких вийшов, продовжують діяти в Україні
Посвідчення водія, термін дії яких вийшов, продовжують діяти в Україні
Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.
«Якщо маєте обмежений час, то обміняти документ можна після припинення дії воєнного стану», — сказано в повідомленні.
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Але якщо вирішили обміняти посвідчення водія, варто пам’ятати такі моменти:
  • обмін документу вперше можна робити лише після закінчення строку його дії (наступного дня або пізніше);
  • у період воєнного стану заміна водійського посвідчення здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія.
Послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, що здійснює обмін.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні 14 грудня набудуть чинності зміни, згідно з якими здійснити реєстрацію автомобіля чи оформити посвідчення водія можна буде без використання пластикових бланків;
  • сервісні центри МВС відновили послугу онлайн-обміну посвідчення водія в кабінеті водія з можливістю замовити доставку «Укрпоштою»;
  • у Варшаві громадяни України можуть за день у підрозділі ДП «Документ» замінити старе посвідчення водія на нове. Ця процедура може займати день.

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За матеріалами:
Finance.ua
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