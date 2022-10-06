МВС повернуло послугу онлайн-обміну посвідчення водія (відеоінструкція) — Finance.ua

МВС повернуло послугу онлайн-обміну посвідчення водія (відеоінструкція) Вчора 21:00 — Особисті фінанси

МВС повернуло послугу онлайн-обміну посвідчення водія (відеоінструкція)

Сервісні центри МВС відновили послугу онлайн-обміну посвідчення водія в кабінеті водія з можливістю замовити доставку «Укрпоштою».

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

«Відтепер знову можна замовити обмін та відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія . Як і раніше через смартфон чи ноутбук можна замовити послугу в кілька кліків. Водночас отримати посвідчення можна тільки особисто», — сказано в повідомленні.

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Забрати готовий документ можна як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і у відділені Укрпошти. Передбачена також опція доставки посвідчення кур’єром Укрпошти.

Орієнтовна вартість — 254 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС, 294 грн за логістичні витрати, може бути також нарахована комісія банку.

Послуги обміну посвідчення водія надаються у таких випадках:

у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо):

у разі зміни персональних даних власника (прізвище, прізвище, ім’я, по батькові, стать — проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну);

за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку, або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо);

після закінчення строку дії.

Послуги відновлення посвідчення водія надаються у таких випадках:

у разі крадіжки (тоді потрібно для початку звернутись до поліції);

у разі втрати.

Щоб здійснити обмін або відновлення посвідчення водія, необхідно:

авторизуватися в Електронному кабінеті водія, обравши зручний спосіб — за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;

у меню послуг обрати пункт «Електронні послуги», потім знайти та вибрати «Відновлення та обмін посвідчення водія»;

перевірити правильність контактних даних та в блоці «Обрати причину» позначити один із запропонованих варіантів;

заповнити усі обов’язкові поля заявки;

обрати зручний вам сервісний центр МВС, або поштове відділення національного оператора поштового сервісу, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;

підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;

сплатити за послугу особистою банківською картою;

отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заявки на отримання послуги «Відновлення та обмін посвідчення водія», на цьому етапі вже можна відстежити в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;

отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або на поштовому відділенні Укрпошти.

Тривалість надання послуги — до 10 днів. Щойно буде оформлено заявку на обмін або відновлення посвідчення водія, старе посвідчення зникне з Електронного кабінету водія та застосунку Дія і вже нове з’явиться після особистого отримання документу.

Відеоінструкція, як скористатися послугою:

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