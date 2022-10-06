МВС повернуло послугу онлайн-обміну посвідчення водія (відеоінструкція) — Finance.ua
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МВС повернуло послугу онлайн-обміну посвідчення водія (відеоінструкція)

Особисті фінанси
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МВС повернуло послугу онлайн-обміну посвідчення водія (відеоінструкція)
МВС повернуло послугу онлайн-обміну посвідчення водія (відеоінструкція)
Сервісні центри МВС відновили послугу онлайн-обміну посвідчення водія в кабінеті водія з можливістю замовити доставку «Укрпоштою».
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
«Відтепер знову можна замовити обмін та відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія. Як і раніше через смартфон чи ноутбук можна замовити послугу в кілька кліків. Водночас отримати посвідчення можна тільки особисто», — сказано в повідомленні.
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Забрати готовий документ можна як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і у відділені Укрпошти. Передбачена також опція доставки посвідчення кур’єром Укрпошти.
Орієнтовна вартість — 254 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС, 294 грн за логістичні витрати, може бути також нарахована комісія банку.
Послуги обміну посвідчення водія надаються у таких випадках:
  • у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо):
  • у разі зміни персональних даних власника (прізвище, прізвище, ім’я, по батькові, стать — проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну);
  • за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку, або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо);
  • після закінчення строку дії.
Послуги відновлення посвідчення водія надаються у таких випадках:
  • у разі крадіжки (тоді потрібно для початку звернутись до поліції);
  • у разі втрати.
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Щоб здійснити обмін або відновлення посвідчення водія, необхідно:
  • авторизуватися в Електронному кабінеті водія, обравши зручний спосіб — за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;
  • у меню послуг обрати пункт «Електронні послуги», потім знайти та вибрати «Відновлення та обмін посвідчення водія»;
  • перевірити правильність контактних даних та в блоці «Обрати причину» позначити один із запропонованих варіантів;
  • заповнити усі обов’язкові поля заявки;
  • обрати зручний вам сервісний центр МВС, або поштове відділення національного оператора поштового сервісу, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;
  • підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;
  • сплатити за послугу особистою банківською картою;
  • отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заявки на отримання послуги «Відновлення та обмін посвідчення водія», на цьому етапі вже можна відстежити в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;
  • отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або на поштовому відділенні Укрпошти.
Тривалість надання послуги — до 10 днів. Щойно буде оформлено заявку на обмін або відновлення посвідчення водія, старе посвідчення зникне з Електронного кабінету водія та застосунку Дія і вже нове з’явиться після особистого отримання документу.
Відеоінструкція, як скористатися послугою:

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За матеріалами:
Finance.ua
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