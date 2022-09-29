Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити: Кабмін схвалив законопроєкт — Finance.ua

Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити: Кабмін схвалив законопроєкт Вчора 14:04 — Особисті фінанси

Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України „Про дорожній рух“ щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень.

За словами представника Верховної Ради у Кабінеті Міністрів Тараса Мельничука, законопроектом пропонується запровадити єдине типове посвідчення водія, що «відповідає європейським вимогам».

Також передбачено посилення дії принципу поступового доступу до керування транспортними засобами відповідних категорій. Встановлення строку дії посвідчень водія від 5 до 10 років залежить від категорій транспортних засобів. Проєктом також передбачається визначення основних вимог для допущення осіб до керування транспортними засобами тощо.

Наразі згідно з положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом. Постійне посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі.

Довідка Finance.ua:

сервісні Центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Відновити документи, скласти іспит або обміняти водйське посвідчення тепер можна в будь-якому населеному пункті;

в Україні пропонують складати іспит з теорії водіння для отримання посвідчення водія без обов’язкової підготовки в автошколі. Тобто готуватись до такого тестування можуть дозволити самостійно;

призначити належного користувача знову можливо в електронному кабінеті водія.

Телеканал 24 За матеріалами:

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