Іспит без автошколи: в Україні можуть дозволити самостійну підготовку до складання теорії водіння — Finance.ua
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Іспит без автошколи: в Україні можуть дозволити самостійну підготовку до складання теорії водіння

Особисті фінанси
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Іспит без автошколи: в Україні можуть дозволити самостійну підготовку до складання теорії водіння
Іспит без автошколи: в Україні можуть дозволити самостійну підготовку до складання теорії водіння
В Україні пропонують складати іспит з теорії водіння для отримання посвідчення водія без обов’язкової підготовки в автошколі. Тобто готуватись до такого тестування можуть дозволити самостійно.
Нововведення передбачено законопроєктом № 7354, який уже рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Це означає, що документ незабаром можуть розглянути в залі парламенту.
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Якщо нардепи затвердять законопроєкт, а потім його підпише президент, майбутні водії в Україні зможуть вивчати теорію самостійно, без уроків в автошколі. Передбачається, що це зменшить корупцію у видачі посвідчень водія.
«Під час проведення контролю все частіше трапляються випадки порушення посадовими особами автошкіл порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв... Непоодинокі випадки, коли особа взагалі не відвідує навчання, а лише формально зарахована до автошколи, сплачуючи за це чималі кошти», — говориться у пояснювальній записці до документа.
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Водночас документ розкритикували у Головному науково-експертному управлінні ВР. Там рекомендували виправити деякі норми: наприклад, передбачити наявність єдиних підручників для самопідготовки водіїв та уточнити, якими будуть обмеження для отримання посвідчень для різних категорій транспортних засобів.
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«Виникають сумніви щодо можливості запровадження самопідготовки, наприклад, для водіїв таких транспортних засобів, як колісні трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, автомобілі з причепами або напівпричепами, та призначені для перевезення великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів, автобуси, трамваї та тролейбуси», — зазначається у висновках управління.

Довідка Finance.ua:

  • з 24 липня в Україні вже набули чинності нові правила отримання посвідчення водія. Щоб отримати документ, водіям тепер потрібно зробити п’ять кроків — від теоретичної підготовки в автошколі до практичного іспиту у сервісному центрі МВС. При цьому теоретичне та практичне навчання, а також екзамени за їхніми підсумками повністю розділені;
  • також з кінця березня для обміну або відновлення посвідчення водія в Україні більше не потрібна медична довідка.

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За матеріалами:
Обозреватель
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