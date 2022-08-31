Іспит без автошколи: в Україні можуть дозволити самостійну підготовку до складання теорії водіння — Finance.ua

Іспит без автошколи: в Україні можуть дозволити самостійну підготовку до складання теорії водіння Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Іспит без автошколи: в Україні можуть дозволити самостійну підготовку до складання теорії водіння

В Україні пропонують складати іспит з теорії водіння для отримання посвідчення водія без обов’язкової підготовки в автошколі. Тобто готуватись до такого тестування можуть дозволити самостійно.

Нововведення передбачено законопроєктом № 7354 , який уже рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Це означає, що документ незабаром можуть розглянути в залі парламенту.

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Якщо нардепи затвердять законопроєкт, а потім його підпише президент, майбутні водії в Україні зможуть вивчати теорію самостійно, без уроків в автошколі. Передбачається, що це зменшить корупцію у видачі посвідчень водія.

«Під час проведення контролю все частіше трапляються випадки порушення посадовими особами автошкіл порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв... Непоодинокі випадки, коли особа взагалі не відвідує навчання, а лише формально зарахована до автошколи, сплачуючи за це чималі кошти», — говориться у пояснювальній записці до документа.

Водночас документ розкритикували у Головному науково-експертному управлінні ВР. Там рекомендували виправити деякі норми: наприклад, передбачити наявність єдиних підручників для самопідготовки водіїв та уточнити, якими будуть обмеження для отримання посвідчень для різних категорій транспортних засобів.

«Виникають сумніви щодо можливості запровадження самопідготовки, наприклад, для водіїв таких транспортних засобів, як колісні трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, автомобілі з причепами або напівпричепами, та призначені для перевезення великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів, автобуси, трамваї та тролейбуси», — зазначається у висновках управління.

Довідка Finance.ua:

з 24 липня в Україні вже набули чинності нові правила отримання посвідчення водія. Щоб отримати документ, водіям тепер потрібно зробити п’ять кроків — від теоретичної підготовки в автошколі до практичного іспиту у сервісному центрі МВС. При цьому теоретичне та практичне навчання, а також екзамени за їхніми підсумками повністю розділені;

також з кінця березня для обміну або відновлення посвідчення водія в Україні більше не потрібна медична довідка.

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