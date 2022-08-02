В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг — Finance.ua

В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг Вчора 11:47 — Особисті фінанси

В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг

Електронному кабінеті водія від МВС України відновили низку онлайн-послуг.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

У кабінеті водія відновили:

страхування — власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;

перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. А ще ви можете замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірити історію транспортного засобу.

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В міністерстві також зазначили, що в кабінет водія незабаром будуть підключені інші послуги:

замовлення індивідуального номерного знаку;

перевірка штрафів;

керуванням належним користувачем.

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