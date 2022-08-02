В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг — Finance.ua

В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг
В Електронному кабінеті водія від МВС України відновили низку онлайн-послуг.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
У кабінеті водія відновили:
- страхування — власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;
- перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. А ще ви можете замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірити історію транспортного засобу.
В міністерстві також зазначили, що в кабінет водія незабаром будуть підключені інші послуги:
- замовлення індивідуального номерного знаку;
- перевірка штрафів;
- керуванням належним користувачем.
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