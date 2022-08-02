В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг — Finance.ua
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В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг

Особисті фінанси
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В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг
В "Електронному кабінеті водія" відновлено частину онлайн-послуг
В Електронному кабінеті водія від МВС України відновили низку онлайн-послуг.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
У кабінеті водія відновили:
  • страхування — власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;
  • перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. А ще ви можете замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірити історію транспортного засобу.
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В міністерстві також зазначили, що в кабінет водія незабаром будуть підключені інші послуги:
  • замовлення індивідуального номерного знаку;
  • перевірка штрафів;
  • керуванням належним користувачем.

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За матеріалами:
Finance.ua
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