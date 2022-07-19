В Україні спростили процедуру відновлення посвідчення водія — Finance.ua

В Україні спростили процедуру відновлення посвідчення водія Вчора 10:01 — Технології&Авто

Чимало українських автомобілістів через війну залишилися без посвідчення водія (наприклад, воно могло згоріти разом з автомобілем чи квартирою).

Тому МВС спростило відновлення документу.

Як стало відомо, відновити втрачене посвідчення водія можна приблизно за 30 хвилин у будь-якому територіальному сервісному центрі, який працює. Для відновлення необхідно лише паспорт. Замість паспорта можна надати інші документи, що засвідчують особу. Наприклад, посвідчення біженця чи дозвіл на тимчасове проживання.

Ідентифікаційний номер надається, якщо він є. Тим часом медична довідка взагалі не потрібна. У всякому разі, вона не потрібна на час воєнного стану. Тобто практично для відновлення посвідчення водія зараз потрібен тільки паспорт.

Варто врахувати, що ця послуга є платною. Вона коштує близько 243 гривень. Ще треба сплатити банківський збір.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри анонсували появу нових послуг для власників авто у застосунку «Дія».

MMR За матеріалами:

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