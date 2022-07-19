В Україні спростили процедуру відновлення посвідчення водія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні спростили процедуру відновлення посвідчення водія

Технології&Авто
802
Чимало українських автомобілістів через війну залишилися без посвідчення водія (наприклад, воно могло згоріти разом з автомобілем чи квартирою).
Тому МВС спростило відновлення документу.
Як стало відомо, відновити втрачене посвідчення водія можна приблизно за 30 хвилин у будь-якому територіальному сервісному центрі, який працює. Для відновлення необхідно лише паспорт. Замість паспорта можна надати інші документи, що засвідчують особу. Наприклад, посвідчення біженця чи дозвіл на тимчасове проживання.
Ідентифікаційний номер надається, якщо він є. Тим часом медична довідка взагалі не потрібна. У всякому разі, вона не потрібна на час воєнного стану. Тобто практично для відновлення посвідчення водія зараз потрібен тільки паспорт.
Місце для вашої реклами
Варто врахувати, що ця послуга є платною. Вона коштує близько 243 гривень. Ще треба сплатити банківський збір.
Нагадаємо, раніше у Мінцифри анонсували появу нових послуг для власників авто у застосунку «Дія».

Зелена картка на Finance.ua: купуйте онлайн, щоб не переплачувати на кордоні 🚙

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.