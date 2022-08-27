Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості — Finance.ua

Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості
В українському парламенті знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості в Україні.
Законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації.
Суми штрафів пропонують збільшити у рази:
- Перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше — 3400 гривень;
- Перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше — 4250 гривень;
- Перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію — 5100 гривень.
Тим часом штрафи, що діють зараз, пропонують залишити.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, що при перевищенні ліміту швидкості на 20 км/год і більше доведеться заплатити 340 гривень, а на 50 км/год і більше — 1700 гривень.
- Сума штрафу зменшується у два рази, якщо його оплатити протягом 10 банківських днів після отримання повідомлення.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною