Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості — Finance.ua
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Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості

Особисті фінанси
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В українському парламенті знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості в Україні.
Законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації.
Суми штрафів пропонують збільшити у рази:
  • Перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше — 3400 гривень;
  • Перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше — 4250 гривень;
  • Перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію — 5100 гривень.
Тим часом штрафи, що діють зараз, пропонують залишити.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що при перевищенні ліміту швидкості на 20 км/год і більше доведеться заплатити 340 гривень, а на 50 км/год і більше — 1700 гривень.
  • Сума штрафу зменшується у два рази, якщо його оплатити протягом 10 банківських днів після отримання повідомлення.
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За матеріалами:
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