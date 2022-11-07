Українцям дозволили не отримувати пластикові водійські права та техпаспорт — Finance.ua

Українцям дозволили не отримувати пластикові водійські права та техпаспорт Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Українцям дозволили не отримувати пластикові водійські права та техпаспорт, Фото: Мінцифри

В Україні 14 грудня набудуть чинності зміни, згідно з якими здійснити реєстрацію автомобіля чи оформити посвідчення водія можна буде без використання пластикових бланків.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Кабінет Міністрів України прийняв зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів», — сказано в повідомленні.

Тобто, буде вибір між отриманням послуг:

виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

«Кабінет Міністрів України прийняв фінальний підзаконний акт (всього три Постанови і один Закон), спрямований на правове врегулювання процедури отримання електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», — зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Що зміниться?

Електронні варіанти документів, тобто, Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних, засобів можуть стати єдиними наявними у людини документами, що дають право керувати транспортними засобами. Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня можливо буде від бланків зовсім відмовитись.

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«Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку Дія не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати», — уточнив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим. Громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

Коли зміни набувають чинності?

Усі ці зміни про Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня 2022 року.

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