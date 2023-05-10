Послуга під ключ: в Україні підготували нові правила для покупців авто — Finance.ua

Послуга під ключ: в Україні підготували нові правила для покупців авто Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Послуга під ключ: в Україні підготували нові правила для покупців авто

Автосалони з серпня зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для реєстрації нових транспортних засобів.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 437 від 02 травня 2023 року, яка дозволяє покупцеві нового транспортного засобу покласти представницькі функції в сервісних центрах МВС на юридичну особу, яка продає авто чи мотоцикл.

Постанова набуде чинності 6 серпня 2023 року.

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«Зараз ми надаємо право автосалонам за бажанням покупця, без нотаріальної довіреності, подавати документи на реєстрацію транспортного засобу до сервісних центрів МВС, отримувати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію. Тобто, купуючи автомобіль, особа виїздить з автосалону із зареєстрованим транспортним засобом, не здійснюючи візит у сервісний центр МВС», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Як відбуватиметься процедура

Купуючи транспортний засіб в автосалоні покупець зможе не їхати в сервісний центр МВС щоб його зареєструвати. За нього це зможе зробити представник автосалону.

Для цього подається заява від імені покупця, відповідно до договору купівлі-продажу із зазначенням умов на вчинення реєстраційних дій, документи, які необхідні для реєстрації нового транспортного засобу та довіреність на перереєстрацію, яка формується засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів та підписується покупцем в електронній або паперовій формі.

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Тобто, дилери, які продають нові транспортні засоби, від серпня зможуть віддавати покупцю авто, уже зареєстроване в Україні — з номерним знаком державної реєстрації та зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу одразу вже на ім'я цього власника просто з салону. Відтак, покупець нового авто зможе не звертатись до сервісних центрів МВС особисто.

Як було раніше

Раніше при покупці нового авто обов’язковим було отримання номерних знаків для разових поїздок — «транзитних» номерних знаків. Від серпня це буде не обов’язковим для покупців нових авто. Оскільки, якщо транспортний засіб буде зареєстровано без того, що авто фізично покидає приміщення або парковку автосалону, то можна і не отримувати ці номерні знаки для разових поїздок.

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