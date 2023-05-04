Коли і як замінити водійське посвідчення: нагадування для автомобілістів — Finance.ua

Коли і як замінити водійське посвідчення: нагадування для автомобілістів Сьогодні 05:41 — Технології&Авто

Коли і як замінити водійське посвідчення: нагадування для автомобілістів

Інколи треба замінити посвідчення водія: скажімо, коли старе пошкодилось або у разі зміни паспортних даних, таких як прізвище, ім’я чи по батькові. Як це зробити і які документи знадобляться — розповідаємо далі.

Правоохоронці нагадують: посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів. Зробити це можна двома способами: звернувшись у будь-який сервісний центр МВС або скориставшись Електронним кабінетом водія онлайн.

Що потрібно, щоб змінити посвідчення у сервісному центрі

Для звернення до СЦ необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

медичну довідку (на час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова).

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Замовлення нового посвідчення онлайн

Щоб замінити водійське посвідчення онлайн, необхідно скористатись Електронним кабінетом водія , де у відповідній формі заповнити усі поля. Також до заяви доведеться прикріпити скан-копії всіх необхідних документів, сплатити вартість послуги і вибрати зручний спосіб отримання нового посвідчення.

Яким чином можна отримати нове посвідчення водія і скільки це може коштувати:

у відділенні «Укрпошти» або кур’єрською доставкою— приблизно 270 грн за бланк та 294 грн за доставку;

сервісному центрі МВС — сплачується тільки вартість бланку, близько 270 грн.

У такому разі опрацювання заявки займе 10 робочих днів. Ще приблизно 5 днів піде на доставку нового документа.

У МВС також нагадали, що під час дії воєнного стану існує спрощення режиму використання простроченого посвідчення водія. Особа, строк дії документа якої закінчився, допускається до керування транспортними засобами. Замінити документи можливо після скасування воєнного стану. Також можна звернутись по цю послугу до будь-якого сервісного центру МВС, який працює.

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