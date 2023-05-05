У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права — Finance.ua

У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права Сьогодні 16:44 — Особисті фінанси

У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ заявили, що планують змінити процедуру складання іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомила пресслужба МВС.

У ГСЦ повідомили, що зміни, перш за все, стосуватимуться саме процедури складання теоретичних і практичних іспитів. Зокрема, протягом усього часу складання теоретичного іспиту відбуватиметься відео-, аудіозапис не лише особи та рухів її рук, а й екзаменатора та його дій, а також відеозапис усієї площі екзаменаційного класу та екрана монітора робочого місця, на якому особа складає теоретичний іспит.

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Також технічно документуватиметься вся процедура складання іспиту з водіння. Фіксуватимуть на аудіо та відео не лише учня та екзаменатора, а й усі їх дії, включаючи рухи рук та ніг. Крім цього, вестиметься відео- та аудіозапис дорожньої обстановки попереду і, якщо дозволяє конструкція, позаду транспортного засобу, на якому приймається практичний іспит.

Для такої комплексної фіксації використовуватиметься надсучасний технічний комплекс, який вже проходить тестування. До кінця року планується обладнати такою технікою майже 150 автомобілів.

Ще заплановано збільшення терміну, під час якого особа може отримати відеофайл з процедури складання іспиту для оскарження результатів.

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Крім цього планують скасувати кількість спроб для складання практичних іспитів. Станом на сьогодні, якщо особа тричі не склала практичний іспит — вона проходить повторну перепідготовку з практичного керування транспортним засобом і знову має три спроби.

Якщо ж відповідну норму закону буде прийнято, учень, який не склав теоретичний іспит з першого разу, зможе складати його повторно через 10 календарних днів. Така ж ситуація буде й з практичним іспитом.

Водночас про скорочення кількості навчальних закладів чи інструкторів мова не йде.

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