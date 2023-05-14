Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео) — Finance.ua

Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео)
За продовження терміну зберігання номерних знаків у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ можна заплатити онлайн через електронний кабінет водія.
Про це йдеться на сайті МВС.
«Якщо у вас є номерні знаки на відповідальному зберіганні в сервісному центрі МВС, то за продовження терміну їх зберігання можна сплатити онлайн через Електронний кабінет водія. Ця онлайн-послуга дозволить зекономити час для тих, хто хоче у майбутньому закріпити номерний знак за наступним своїм авто або за авто дружини/чоловіка, батьків чи дітей», — сказано в повідомленні.
Номерні знаки, які знаходяться на платному зберіганні в сервісному центрі МВС, можна передавати у користування родичам.
Як це працює?
Щоб скористатися послугою, необхідно:
- авторизуватись в Електронному кабінеті водія;
- обрати цю послугу серед електронних послуг;
- визначитись із терміном продовження зберігання;
- оплатити — вартість одного дня зберігання становить 10,8 грн.
Сервісні центри МВС отримують інформацію про продовження зберігання номерних знаків автоматично.
Заявка буде опрацьована та дані відображатимуться як в Електронному кабінеті власника транспортного засобу, так і в сервісного центру МВС, де такі номерні знаки зберігаються.
Нагадаємо, в Україні запустять сервіс онлайн-замовлення автомобільних номерів. Автомобілісти зможуть обрати номер авто через електронний кабінет водія та забронювати його. Якщо бажана комбінація цифр і літер відноситься до платної, можна буде відразу оплатити її.
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