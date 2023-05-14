Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео) — Finance.ua

Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео) Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео)

За продовження терміну зберігання номерних знаків у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ можна заплатити онлайн через електронний кабінет водія.

Про це йдеться на сайті МВС.

«Якщо у вас є номерні знаки на відповідальному зберіганні в сервісному центрі МВС, то за продовження терміну їх зберігання можна сплатити онлайн через Електронний кабінет водія. Ця онлайн-послуга дозволить зекономити час для тих, хто хоче у майбутньому закріпити номерний знак за наступним своїм авто або за авто дружини/чоловіка, батьків чи дітей», — сказано в повідомленні.

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Номерні знаки, які знаходяться на платному зберіганні в сервісному центрі МВС, можна передавати у користування родичам.

Як це працює?

Щоб скористатися послугою, необхідно:

авторизуватись в Електронному кабінеті водія;

обрати цю послугу серед електронних послуг;

визначитись із терміном продовження зберігання;

оплатити — вартість одного дня зберігання становить 10,8 грн.

Сервісні центри МВС отримують інформацію про продовження зберігання номерних знаків автоматично.

Заявка буде опрацьована та дані відображатимуться як в Електронному кабінеті власника транспортного засобу, так і в сервісного центру МВС, де такі номерні знаки зберігаються.

Нагадаємо, в Україні запустять сервіс онлайн-замовлення автомобільних номерів. Автомобілісти зможуть обрати номер авто через електронний кабінет водія та забронювати його. Якщо бажана комбінація цифр і літер відноситься до платної, можна буде відразу оплатити її.

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